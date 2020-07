Polícia Ambiental prende caçadores, e apreende armas de fogo

Continua após publicidade

Policiais Ambientais do BPAMB FV - 2ª CIA / 3° Pel. de Apucarana prendeu no sábado (13), dois homens em uma área rural na região de Tamarana. Com a dupla foram apreendidas duas armas de fogo e munições.

Segundo apurado, em patrulhamento pela Rodovia do Café próximo ao entroncamento com a PR 445, a equipe foi abordada por um motorista que informou que na ponte do Rio Santa Cruz havia avistado uma pessoa entrando na mata com algo parecido com uma espingarda.

Os policiais deslocaram ao local e avistaram um suspeito na margem da pista carregando uma mochila. O homem, ao verificar a aproximação da viatura empreendeu fuga, abandonando parte do material. Na mochila entre outros objetos havia sete munições calibre 22 intactas.

Em seguida a equipe margeando o rio localizou outra pessoa portando uma espingarda calibre 28 com 3 cartuchos intactos. O homem informou que estava caçando e que havia outras pessoas com ele, sendo que em seguida foi abordado o sobrinho do caçador, que informou que havia uma outra arma na casa dele. A equipe deslocou até a residência e localizou uma espingarda calibre 36.

Foi dado voz de prisão para ambos tanto pelo porte como pela posse de arma de fogo sem autorização. Ambos foram encaminhados à central de flagrantes de Londrina para os procedimentos cabíveis.