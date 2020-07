PM cumpre mandados judiciais na região, quatro pessoas são presas

Continua após publicidade

Policiais da 6ª Companhia Independente da Policia Militar, em situações distintas, cumpriram mandados judiciais na quarta-feira (10) nos municípios de Cruzmaltina, Lunardelli e São João do Ivaí. Quatro homens foram presos, e um menor apreendido.

Em Lunardelli, por volta das 15h30, a equipe da ROTAM com apoio do CPU deu cumprimento a dois mandados de prisão expedidos pela justiça da Comarca de São João do Ivaí. Dois homens detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia.

Ainda em Lunardelli, por volta das 21 horas, a equipe ROTAM em patrulhamento pela Rua Manoel Arcanjo, abordou um homem citado em "denúncias de tráfico de drogas". Ao consultar o sistema foi encontrado em seu desfavor mandado de prisão pelo crime de homicídio. Diante dos fatos, ele foi detido e conduzido para delegacia de São João do Ivaí.

Em São João do Ivaí, por volta das 14 horas, foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão em duas casas. Em uma residência foi abordado três pessoas que estavam na calçada e em posse de um menor de idade foi localizado uma pequena porção de maconha, diante do fato o adolescente foi apreendido e encaminhado para a DP.

Após receber informações que uma pessoa com mandado de prisão em aberto estava no Distrito de Primavera, em Cruzmaltina, a Polícia Militar (PM) realizou patrulhamento nas imediações, e localizou o suspeito parado no pátio de um Posto de Combustível na Rodovia PR 272 no KM 333. Ele foi conduzido à 53ª Delegacia Regional de Polícia, em Faxinal.