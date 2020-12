Passageiros de ônibus são agredidos e roubados na PR-444 - TNOnline

Continua após publicidade

Um ônibus de turismo com passageiros de Arapongas, Londrina e Mandaguari foram vítimas de assaltantes armados que interromperam a viagem na rodovia PR-444, próximo ao Distrito de Caixa de São Pedro - Apucarana. A Polícia Militar do 10o Batalhão de Apucarana atendeu ao chamado às 04h da madrugada deste sábado (05) e confirmou a ocorrência. "As vítimas estariam em uma estrada rural entre as cidades de Bom Sucesso e Itambé esta equipe iniciou deslocamento. Foi repassado via aplicativo uma possível localização, porém já era de conhecimento da equipe que a estrada localizada próximo a pedreira dava acesso a cidade de São Pedro do Ivaí", relata a PM.

O motorista do ônibus disse que foram parados na rodovia por um veículo GM-Vectra, de cor escura com cinco indivíduos armados de pistola e revólver e que ainda usaram de violência para intimidar os 40 passageiros.

Os homens levaram tomaram celulares de todos e mandaram o motorista seguir por outra estrada até um local em área rural, aonde fizeram duas viagens para transportar eletrônicos e brinquedos das vítimas, além de jogarem os pertences das vítimas no matagal.

Segundo a polícia, a ação dos bandidos teve início às 21h da sexta-feira (04). A Polícia Militar pediu apoio para atender às vítimas e procurar os ladrões, mas ninguém foi localizado no momento.

As investigações seguem com a cargo da 17a SDP - Subdivisão Policial de Apucarana.

Da redação