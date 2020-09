Pálio fica totalmente destruído em acidente próximo a São João do Ivaí - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Um Fiat Pálio Adventure, placas EGF-5381 de Arapongas, ficou totalmente destruído na tarde de sexta-feira (7), após o motorista tentar desviar de um buraco na PR-082 próximo a São João do Ivaí e colidir com o rodado de um caminhão que trafegava em sentido contrário, o condutor do veículo saiu ileso.

O motorista do carro, João Cordeiro, de 49 anos, contou que voltava da cidade de Verê, sentido a São João do Ivaí, quando a cerca de 4 km da cidade, tentou desviar de um buraco na pista e colidiu com a carreta.

O Pálio bateu contra as rodas do caminhão, e o motorista perdeu a direção, vindo a capotar e parar a cerca de 200 metros de onde aconteceu a colisão. A carreta era conduzida por Valmor Adão Vileski, morador de Bituruna.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. O Cabo Gilson, do Posto da Polícia Rodoviária de São João do Ivaí, foi quem atendeu a ocorrência.





* Informações do Canal HP de São João do Ivaí.