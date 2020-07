Mulher é vítima de tentativa de assalto, em Mauá da Serra

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Uma mulher foi vítima de tentativa de assalto no inicio da noite de terça-feira (9), na Rua Iolanda Marcondes, em Mauá da Serra.

Ela relatou a Polícia Militar que quando chegou à residência, por volta das 18h20, e colocou a chave na fechadura foi surpreendida por um homem que a agarrou pelo cabelo e anunciou o assalto. Assustada, ela reagiu e o assaltante derrubou arma. Em seguida, o marginal pegou o revólver do chão entrou em um veículo e tomou rumo ignorado. A vitima disse tratar-se de um carro escuro, que ela acredita ser um VW Gol.

O ladrão usava shorts jeans, camisa listrada preto e branco de time de futebol, cor da pele escura, careca e estatura alta. Com as características do suspeito, a polícia realizou patrulhamento, mas não conseguiu localizar o autor.