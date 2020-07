Mulher é agredida pelo ex em São João do Ivaí

Continua após publicidade

Uma mulher foi agredida pelo ex-amásio na noite de domingo (14), no pátio de um Posto de Combustível na Av. Itaipu, em São João do Ivaí. A Vítima com várias escoriações foi encaminhada ao hospital municipal e o agressor à Delegacia de Polícia.

Conforme o boletim de ocorrência, no hospital a mulher relatou que foi a um bar com amigos e encontrou o ex-amásio no mesmo ambiente, ele então passou a provocá-la, inclusive, arremessou um copo contra a vítima e saiu do local. Passado algum tempo, a mulher se dirigiu ao pátio do posto de combustível onde o ex se encontrava para tirar satisfações e durante a discussão entraram em vias de fato.

A mulher relatou aos policiais que recebeu tapas e socos no rosto, além de ter sido segurada pelo pescoço e jogada ao chão, disse ainda que também foi agredida por uma mulher que encontrava se com ele.

A viatura deslocou até o local da ocorrência e localizou o autor, sendo então abordado e conduzido para Delegacia de Polícia Civil para esclarecimento dos fatos.