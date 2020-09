Mais um caso do novo coronavírus é diagnosticado em Jardim Alegre - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Secretaria Municipal de Saúde de Jardim Alegre confirmou nesta quinta-feira (6) mais um caso positivo de Covid-19 no município. Trata-se de 01 homem de 38 anos de idade. O paciente encontra-se em isolamento domiciliar. O resultado do exame foi confirmado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

Com mais esse caso, a cidade contabiliza 64 pacientes que tiveram diagnósticos confirmados, desde o início das coletas em março, 36 estão recuperados da doença, e dois óbitos.