Mais seis casos de coronavírus foram confirmados em São João do Ivaí - TNOnline

O boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (02) pela secretaria municipal de Saúde, revela que mais seis pessoas testaram positivo para Covid-19 em São João do Ivaí. O total de confirmações desde o início da pandemia é de 243 casos, sendo que desses, 230 recuperados, 9 em tratamento e 4 mortes.

Nesta quinta-feira (03), 23 pessoas estão sendo monitoradas com sintomas suspeitos e aguardam pelo resultado dos exames. Conforme informações da secretaria de Saúde com a alta no número de casos em todo o Paraná, o prazo para entrega dos resultados do exame foram prolongados.

“Praticamente todos os exames de Covid-19 da rede pública do Paraná passam pelo Lacen. Com o crescimento no número de casos, ocorreu congestionamento de amostragens. Os resultados estavam saindo em até dois dias, mas no momento o prazo chega ser de cinco a sete dias”, disse a secretária, Adriana Ceron de Almeida.

Com informações Canal HP.