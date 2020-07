Lunardelli registra primeiro caso confirmado do novo coronavírus

Continua após publicidade

Moradores de Lunardelli foram surpreendidos na segunda-feira (15) com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), que apontou um caso confirmado de Covid-19 no município.

A noite, às 19h30, o prefeito Reinaldo Grola, fez uma live através o Facebook e esclareceu que um jovem morador contraiu o vírus em um hospital de Maringá, assim como outros pacientes que estavam internados naquela unidade.

“O que aconteceu foi que um morador daqui foi levado para um hospital de Ivaiporã para tratamento de saúde, mas, devido sua situação, acabou sendo transferido para um hospital de Maringá, onde ele, outros pacientes e funcionários foram contaminados”, relatou.

O prefeito ainda completou afirmando que o morador de Lunardelli é assintomático. “Ele não apresentou nenhum sintoma, mas testou positivo. Como ele é morador da nossa cidade, o caso foi computado para Lunardelli, mas enaltecemos que o vírus não circula em nossa cidade, foi contraído em Maringá”.

A secretária de saúde, Regina Galego, também participou da Live e reforçou que o jovem morador de Lunardelli que testou positivo já não transmite mais o vírus. “O contágio aconteceu no final do mês passado, como nos foi informado, e o paciente já passou pelo período de incubação, não sendo mais um agente transmissor da Covid-19. Os familiares que tiveram contato com ele também foram testados e não estão com a doença. Nossa população pode ficar tranquila que continuaremos sendo transparente e atualizando diariamente, como vem acontecendo”, afirmou.

Também participaram da live o farmacêutico Luiz Fernando, coordenador do Comitê de Enfrentamento a Covid-19, e a enfermeira, Juliana.





* Com informações Canal HP