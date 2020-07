Lunardelli promove concurso fotográfico “Olhares da fé”

Continua após publicidade

Com o objetivo de comemorar o mês devocional à Santa Rita de Cássia, a Prefeitura Municipal de Lunardelli através da Secretaria de Turismo e o Santuário Santa Rita de Cássia, lançaram em maio o concurso fotográfico “Olhares da fé”.

A ideia é apresentar fotografias que demonstrem o sentimento de fé e a espiritualidade através de registros feitos por munícipes e romeiros, que ao longo de todos os anos, passaram pelo Santuário Santa Rita de Cássia.

Conforme a prefeitura, não se trata de um concurso profissional, que visa a técnica em fotografar, e sim, o sentimento e a criatividade desenvolvida por cada candidato. As categorias do Concurso Fotográfico Olhares da Fé são: Missas, procissões, pontos turísticos e cotidiano. Cada candidato poderá enviar somente uma foto por categoria.

Inscrição

O envio das fotografias vai até 19 de junho. O candidato deve enviar a fotografia pelo email: olharesdafelunardelli@gmail.com, com o assunto - "Inscrição - Concurso Olhares da Fé", que deve conter o nome completo do candidato e sua cidade, além do anexo contendo a imagem.

A fotografia deverá ser enviada em formato JPG, em alta resolução (arquivo em tamanho original). O candidato poderá enviar somente três imagens (uma para cada categoria).

A divulgação do resultado do Concurso será realizada em julho , através de uma Live no Canal do Santuário Santa Rita de Cássia.

Premiação

O Concurso Fotográfico Olhares da Fé determinará 1°, 2° e 3° lugar para cada categoria. Para saber mais clique no endereço: http://lunardelli.pr.gov.br/index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1409619