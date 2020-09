Jardim Alegre soma 70 casos confirmados de coronavírus - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

O boletim do coronavírus divulgado neste domingo (9) pela Secretaria Municipal de Saúde confirma 70 casos da doença em Jardim Alegre. Três novos casos foram contabilizados nas últimas 24 horas.

Trata-se de três homens com idades de 33, 47 e 51 anos. Os pacientes encontram-se em isolamento domiciliar. Os resultados dos exames foram confirmados pelo Laboratório central do Estado (Lacen).

Dos casos positivos confirmados até agora, 38 estão recuperados, e a cidade tem dois óbitos em consequência do coronavírus. Outras 15 pessoas com suspeita de Covid-19 aguardam resultados do Lacen.