Jardim Alegre inaugura escola municipal com capacidade para 600 alunos - TNOnline

O prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan (CIDADANIA) acompanhado do deputado federal Sergio Souza (MDB) inauguraram nesta sexta-feira (4) o novo prédio da Escola Municipal Professor Dilson Teixeira Coelho. A nova escola fica localizada na Rua Pedro Totolo.

A unidade tem área construída de 3.2 mil metros² e conta com 12 salas de aula, laboratório, biblioteca, sala de informática, sala de professores, área administrativa, cozinha, refeitório, auditório multifuncional e uma quadra poliesportiva coberta.



Com capacidade para 600 alunos, a nova unidade escolar conta com investimentos de aproximadamente R$ 4 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e contrapartida da prefeitura de R$ 360 mil. Além de investimentos em pavimentação com asfalto na frente da escola. Recursos municipais no valor aproximado de R$ 260 mil.

A nova escola que é composta por seis blocos e começou a ser erguida em 2014, porém por conta da crise financeira do país foi paralisada em 2015 e retomada no final de 2017. “Quero agradecer imensamente o nosso deputado Sergio Souza que fez um grande trabalho para levantar esse recurso e nós darmos sequência nas obras”, disse o prefeito Furlan.

Para o prefeito a nova escola corrige a deficiência que o município tinha por salas de aula. “É um equipamento que faltava, com um prédio moderno e de qualidade. Significa mais qualidade para a vida de nossos alunos e professores”, destacou Furlan. Até agora, a Escola Professor Dilson Teixeira Coelho funcionava em dualidade no Colégio Estadual Cristóvão Colombo, na Rua Santos.

Sérgio Souza destacou que a escola que foi inaugurada é diferenciada. “É a maior escola que temos no plano do Governo Federal, nenhuma escola maior do que essa se constrói no pais e agora temos em Jardim Alegre. É a primeira escola desse porte no Vale do Ivaí. É um trabalho nosso de muitos anos, que passou por muitos prefeitos. Com a nossa prefeita Neuza (Pessuti) quando conseguimos lá atrás e agora com o Furlan que executou quase a totalidade”.

A diretora da escola, Aurora Rodrigues Lopes de Lima lembrou que construção do novo prédio era aguardada há quase 30 anos. “Muito feliz, um sonho sendo realizado”. Disse ainda que além de aumentar o número de vagas que era de 300 alunos, a escola também terá a Educação Infantil.

“Além do Ensino Fundamental, temos as salas multifuncionais para receber as crianças da Educação Infantil que será implanta a partir de 2021 e estamos trabalhando um projeto para tornar a escola integral com contraturno”, enfatizou Aurora.

Também participaram da inauguração, o vice-prefeito Marcio Sanvesso; a secretária municipal de educação Marta Spadrizani; o vereador Moises Lnortovz dos Santos, o Moises da Farmácia, que na oportunidade representava o presidente da Câmara, dentre outros vereadores.

