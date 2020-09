Incêndio em residência mobiliza Corpo de Bombeiros neste domingo em Sabáudia - TNOnline

Continua após publicidade

Um incêndio em residência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, na tarde deste domingo (9), na Rua Gênova, em Sabáudia.

Equipes de Arapongas foram acionadas para debelar as chamas que atingiram uma casa que fica na esquina.

Até a publicação desta reportagem, as equipes continuavam no local atendendo a ocorrência. Não há informações se os moradores estavam no imóvel. As causas do incêndio serão investigadas.