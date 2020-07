Homem preso por ameaçar esposa em Cruzmaltina tenta subornar policiais

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) na tarde de quinta-feira (11) na Rua Joaquim José Vieira, em Cruzmaltina, após ameaçar a esposa de morte. Quando era conduzido ao Destacamento da Polícia Militar (DPM), ele fez proposta de suborno aos policiais militares.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a equipe de serviço foi acionada via celular da viatura, informando que um homem estaria agredindo uma mulher. Chegando na residência, a vítima informou que estava se separando do marido, o qual estava muito agressivo e lhe ameaçando de morte.

Foi dado voz de prisão ao autor que reagiu causando lesão no braço de um dos policiais. Sendo contido, ele foi encaminhado no banco de trás da viatura, pois tem uma lesão na perna em razão de um acidente sofrido em anos anteriores.

Quando era conduzido ao DPM de Faxinal para confecção da documentação pertinente, ele propôs negociação com os militares para que não fosse preso. “Viu, policial, vamos fazer um acordo, você me libera aqui agora e amanhã às 09 horas passa no meu bar, para pegar o...” indagado pelo policial pegar o que?, o mesmo disse “você está gravando, não vou falar mais nada”.

Ainda segundo a Policial Militar, do detido já havia sido preso em 2019, e na ocasião também tentou subornar a equipe de serviço. O autor foi entregue à 53ª Delegacia Regional de Polícia de Faxinal.