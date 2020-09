Homem embriagado agride ex-mulher e acaba preso em Arapuã - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite de sábado (8), por volta das 23h30, depois de entrar na casa da ex-mulher e agredi-la, na Rua Luiz Fernando Manha Manzano, em Arapuã. Ele ainda resistiu à prisão e causou danos na viatura durante a condução para a delegacia.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem chegou na casa da ex-mulher embriagado e iniciou uma discussão. Em seguida começou a agredi-la com empurrões que causou escoriações nos braços, e ainda a ameaçou caso chamasse a polícia.

No local, a PM constatou a violência doméstica e deu voz de prisão ao ex-marido, que resistiu à prisão, mas acabou contido. Ele ainda causou danos a viatura, quebrou a parte interna do camburão além de danificar amortecedor esquerdo do porta malas.