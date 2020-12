Homem ameaça matar e atear fogo na casa da ex-mulher - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Militar registrou na noite de quinta-feira (3) uma ocorrência de ameaça na Rua Castelo Banco, em São João do Ivaí, o autor foi preso.

A equipe foi acionada pelo COPOM por volta das 23 horas. No endereço, a vítima disse aos policiais, que voltava para casa quando se deparou com o ex-companheiro em frente à residência.

Ele então passou a ofendê-la com palavrões e disse que não a deixaria entrar na casa, e que ela podia chamar a polícia. Mas assim que a equipe policial saísse ele iria matá-la e colocar fogo na casa com os filhos dentro.

O autor ainda se encontrava no local e recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí para as providências cabíveis.