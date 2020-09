Ex-marido ameaça mulher com facão, em Jardim Alegre - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Militar (PM) de Jardim Alegre atendeu na tarde de quinta-feira (6), uma ocorrência no Distrito de Pouso Alegre, onde um homem estaria no quintal da casa ex-mulher com um facão fazendo ameaças.

No local, a solicitante relatou que minutos antes, o autor havia se evadido pelos fundos da propriedade que dá acesso a uma mata fechada. A equipe tomou posse das características do autor, e iniciou patrulhamento nas imediações e na mata, porém, sem êxito em encontrá-lo