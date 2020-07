Ex-marido agride mulher e avança contra policiais, em São João do Ivaí

Continua após publicidade

Um homem foi preso após agredir a ex-esposa e reagir a abordagem policial na Rua Luiz Sebastião Rodrigues, em São João do Ivaí na tarde de segunda-feira (15). O pai do autor que avançou contra os policiais também foi preso.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a mulher relatou que o ex-marido foi até a residência e passou a proferir palavras de baixo calão. Ele também derrubou e jogou pedras na motocicleta da vítima. Em seguida quebrou um copo e a segurando no sofá riscou as pernas dela com os cacos de vidro. A vítima conseguiu sair do local e correu para a casa da tia.

Em buscas pelas imediações, a equipe de serviço encontrou o ex-marido na quadra seguinte. Foi dado voz de abordagem que não foi acatada, a equipe fez uso de força moderada para conter o autor, que ao ter uma mão algemada entrou em luta corporal. O pai do rapaz tentou livrar o filho tentando aplicar um mata leão em um policial, e ainda tocou a arma no coldre, ato repelido pelo policial.

Ambos foram imobilizados, enquanto populares cercavam a equipe arremessando pedras, chinelos dentre outros objetos. A vítima foi encaminhada ao hospital municipal para tratamento dos ferimentos Pai e filho também foram levados ao hospital para exames quando ao covid-19 e das lesões.