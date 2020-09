Depois de quebrar móveis na casa mãe de 64 anos, filho chora para não ser preso - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um homem de 39 anos começou a chorar na manhã de domingo (9), no momento em que a Polícia Militar (PM) o conduzia para a delegacia. Ele tinha ameaçado e quebrado móveis da casa da própria mãe, na estrada do Porto Gaúcho, em Godoy Moreira.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem chegou embriagado na casa e após ameaçar a mãe com palavrões e empurrões, ele ainda quebrou objetos da casa e um tanque que estava do lado de fora.

No momento em que as partes estavam sendo conduzidas para a delegacia de São João do Ivaí o homem começou a chorar e implorar para que a mãe não deixasse ser preso. O autor tem outros boletins registrados pelo mesmo motivo.

Na delegacia, a mãe mudou de versão, disse que não tinha ocorrido nada e que não representaria contra o autor dos fatos.