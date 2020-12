Colisão frontal entre Astra e caminhão mata jovem na Rodovia PR-272 - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Uma colisão frontal entre um Astra com placas de Lunardelli e um caminhão de uma distribuidora de bebidas Maringá tirou a vida de um jovem.

O acidente foi na manhã dessa quinta-feira (3), na Rodovia PR-272 entre o trevo de acesso a Borrazópolis e o Distrito de Dinizópolis, em Cruzmaltina.

Conforme informações, a vítima era morador de Lunardelli e prestava serviços para a agência do Sicredi de Borrazópolis.

O motorista do caminhão que não teve ferimentos disse que o motorista do Astra se perdeu e invadiu a pista contrária batendo de frente com o caminhão.





* Com informações Blog do Berimbau