Casos de Covid-19 tem alta de até 200% na região - TNOnline

O aumento nos casos confirmados de coronavírus em toda a região está acendendo alerta para as autoridades de Saúde. Em Arapongas, foram confirmados 293 novos casos durante o mês de outubro. Já em novembro, foram 890, um aumento de 203% no mês.

Apucarana também teve um aumento expressivo dos casos no mês de novembro. Foram 719 confirmações contra 290 no mês de outubro, um aumento de 147% no mês.

De acordo com o Chefe da 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana Altimar Carletto, os números estão crescendo bastante e devemos viver alguns momentos difíceis adiante. “Isso tudo é um reflexo dos feriados, período de eleições e aglomeração de pessoas, além de uma série de situações que somadas, deixaram esses números crescer. Isso também reflete o desleixo da população, muita gente pensou que a pandemia tinha acabado, deixou os cuidados de lado, e agora as consequências estão aparecendo”, considerou.

De acordo com Carletto, não há como prever um colapso na rede hospitalar. “Por um certo momento tivemos redução no número de leitos no Providência, mas já foram retomados e aumentados, há possibilidades de aumentar ainda mais, caso seja necessário, podendo chegar a até 40 leitos de enfermaria. No caso das UTIs, seria possível aumentar 2 leitos. No Honpar, deveremos voltar a 40 enfermarias e 30 UTIs, que é o que tínhamos no início da pandemia. É difícil falar em risco de colapso porque não sabemos como caminhará esse aumento de casos na região, mas nossos hospitais de referência estão bem equipados e têm uma boa capacidade para aumento de leitos, caso seja necessário”, afirmou.

IVAIPORÃ

Ivaiporã fechou o mês de novembro com aumento de 20,83% de novos casos de Covid-19. A Vigilância Epidemiologia do Departamento de Saúde registrou 87 novos casos positivos da doença no mês. Se comparados a outubro quando somou 72 novos diagnósticos, o aumento de contágios na cidade foi de 20,83%.“Isso é um panorama que observamos em todo o Paraná. Dá impressão que estamos vivendo uma segunda onda, mas ainda é muito cedo para falar nisso”, diz Nilza Fernandes coordenadora municipal de Vigilância Epidemiológica. Um dos principais motivos para o aumento dos novos casos é devido ao descuido da população. “As pessoas descuidaram do uso da máscara, do uso do gel e começaram a se aglomerar, principalmente, jovens que voltaram a frequentar festas sem cuidado nenhum. E são essas pessoas que acabam levando o vírus para seus parentes mais idosos, que podem ter complicações”, disse Nilza.Ainda segundo ela, até a manhã de ontem, o Hospital Regional de Ivaiporã estava com 16 leitos ocupados, que é a maior taxa registrada desde o início do funcionamento do hospital, em junho.