Casa de sítio em Rosário do Ivaí é arrombada e furtada - TNOnline

Continua após publicidade

Aproveitando a ausência do proprietário, uma a casa na estrada da Limeira em Rosário do Ivaí foi arrombada e furtada. A ocorrência foi registrada no Destacamento da Polícia Militar (DPM) no domingo (9), por volta das 11h30.

De acordo com informações da vítima, ao chegar na propriedade rural percebeu que a porta da casa estava arrombada. Foi dado falta de alguns equipamentos do dia a dia do serviço agrícola, tais como, uma bomba de veneno costal Jacto, um conjunto de peiteira, um laço, um bacheiro e um machado.