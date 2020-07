Carro atropela e mata homem na BR-376 em Marialva

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser atropelado por um carro, por volta das 20h40 de sábado (13), em Marialva. O acidente aconteceu no quilômetro 186+5, da BR-376,

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Fiat Siena com placas de Sarandi-PR, que seguia sentido Maringá, conduzido por um homem de 34 anos, colidiu violentamente contra o pedestre que atravessava a rodovia, arremessando-o à pista contrária. Outros veículos que seguiam sentido contrário também atingiram a vítima que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor do veículo Siena se submeteu ao teste de alcoolemia, não indicando a presença de álcool. Peritos, socorristas, servidores da concessionária e do IML, compareceram ao local para perícia, resgate, sinalização e remoção do corpo, respectivamente. Até a publicação desta reportagem, a vítima não havia sido identificada.