Carreta derruba pedras e oferece riscos na Rodovia do Café; Vídeo - TNOnline

Uma carreta com carga de pedra brita, derrubou parte do produto no meio da pista da BR-376 entre Califórnia e Mauá da Serra. Segundo, demais motoristas que tentaram passar, o risco de acidente era grande. A Polícia Rodoviária era aguardada para orientar o tráfego e decidir quem seria o responsável pela remoção das pedras - grandes, conforme relatos - derrubadas em boa parte do asfalto.

Assista o vídeo: