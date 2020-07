Buraco em terreno na Avenida Ivaí em Califórnia gera reclamação

Continua após publicidade

Um buraco que se formou em um terreno na Avenida Ivaí em Califórnia gerou uma grade reclamação entre os moradores da região. Marco Antônio Pereira de 62 anos vive na localidade, disse que realmente a situação está preocupante

Segundo Marco, em janeiro um pequeno buraco apareceu na propriedade dele, mas com o tempo foi ficado cada vez maior. Uma área de lazer que ele construiu ficou impossibilitada de ser usada, a piscina quase foi ‘engolida’ pelo buraco.

“Quando surgiu o buraco, achei que era um deslocamento de terra, mas abriu uma cratera e percebemos que passa uma galeria que se rompei. A cratera foi se abrindo e ficando cada vez maior. Já procurei os órgãos competentes, mas até agora nada,” detalha Marco.

Ainda de acordo com o morador, no local existe uma área que quase cinco mil metros com casas que vivem alguns familiares, outras alugas e o espaço de lazer, que está sem funcionar. Os moradores já foram retirados das casas. “Meu prejuízo é grande, estou preocupado com o que pode acontecer. Eu tenho a escritura do espaço, a matricula é limpa, eu comprei em 2008 e desde então estou construindo. Agora que a cratera abril. Algo precisa ser feito,” comenta.

O prefeito de Califórnia Paulinho Moises, informou que o município está avaliado a situação para saber de fato o que pode ou não ser feito. “A princípio ali era uma área de risco, construíram casas em um local onde não poderia construir. O dono de lá, construiu várias casas. Se é um espaço particular tem que ver de quem é a competência. Ali um projeto do governo acabou construindo galerias, enfim, sabemos da situação e estamos avaliando, ” finaliza.