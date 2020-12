Acidente de trânsito às margens da PR-466 termina em confusão - TNOnline

Continua após publicidade

Um acidente de trânsito no domingo (6) envolvendo um automóvel vermelho e uma camionete na saída de um sitio na localidade Bairro Coquinho as margens da Rodovia PR-466 terminou em confusão e muita discussão, em Jardim Alegre.

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, por volta das 17h30 a equipe deslocou ao local, onde foi feito contato com a solicitante.

Ela relatou que estava no sitio e que uma caminhonete saiu em direção a PR-466, de encontro vinha um automóvel vermelho, o qual não conseguiu passar na lateral da estrada rural e tombou no acostamento.

Foi iniciada então uma discussão em que ambos os envolvidos se exaltaram, e um dos ocupantes do carro vermelho teria ameaçado as pessoas do sitio (que se dispuseram a ajudar a retirar o carro com um trator).

A equipe quando chegou ao local não encontrou mais a caminhonete, e os ânimos já haviam se acalmado, sendo que o proprietário do veículo vermelho que havia tombado aceitou a ajuda do tratorista para retirar o carro da valeta.

Ninguém nem mesmo a solicitante se dispôs a representar criminalmente por ameaça ou por qualquer ouro crime, cabendo ao caso apenas as orientações devidas.