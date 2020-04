Jardim Alegre comemora aniversário de 56 anos de emancipação político-administrativo

O município de Jardim Alegre comemora nesta terça-feira (28) o aniversário de 56 anos de emancipação político-administrativa, por isso é feriado municipal. Localizada a 381 quilômetros da capital Curitiba, a hospitalidade é uma característica presente em Jardim Alegre, que vem atraindo cada vez mais os seus visitantes.

A agricultura continua a ser o motor essencial da economia local, contudo a diversificação da estrutura na zona rural tem sido essencial para o desenvolvimento de atividades não agrícolas, criando novas fontes de renda e emprego na cidade.



Destaca-se no município a produção de soja, avicultura de corte, principalmente de frango caipira, soja, trigo, milho, café, além da pecuária leiteira e produção de bicho da seda. Na fruticultura, o município também produz abacate, goiaba, banana, laranja e pitaya, dentre outros.



Jardim Alegre foi criada pela Lei Estadual nº 4859, de 28 de abril de 1964, sendo emancipado e instalado em 19 de dezembro do mesmo ano, foi desmembrado de Ivaiporã. Segundo dados do IBGE o município possuí população estimada de 11.328 habitantes.

As comunidades rurais pertencentes ao município são quatorze: Barra Preta, Patrimônio dos Baianos, Jardim Florestal, Bairro do Cascalho, Bairro do Brasinha, Palmeirinha, Pouso Alegre, Placa Luar, Três Vendas, Vila Rural, Escolinha, Bairro São Bento, Bairro dos Pereiras e Assentamento 8 de Abril.