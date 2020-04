Adolescente que foi liberado de Cense por causa da pandemia é detido com drogas em Jandaia do Sul

Um jovem que saiu de um Centro de Socioeducação, Cense, no dia 31 de abril, foi detido no começo da noitede segunda-feira (28) em Jandaia do Sul, suspeito de tráfico de drogas.A Polícia Militar (PM) recebeu denúncias de que uma pessoa usando uma motocicleta fazia o transporte de drogas e que os entorpecentes estariam em uma casa na Rua João Maximiano.

Conforme a PM, durante patrulhamento pelo local, a equipe flagrou o motociclista em frente da residência, porém um dos suspeitos ao ver a viatura avisou os outros envolvidos e tentaram fugir.

Os três suspeitos de 13, 17 e 18 anos foram abordados. Com eles nada foi localizado, mas um dos envolvidos confessou que na casa tinha drogas. A PM encontrou dentro de uma caixa de creme dental, 12 pedras de crack, já preparadas para a venda.

O suspeito também informou que haveria mais drogas escondidas em uma bananeira, na região do ginásio de esportes da cidade. No local os policiais encontraram 34,3 gramas de maconha, que renderia aproximadamente 30 porções, de acordo com a polícia.

Com o rapaz de 18 anos foi encontrado dinheiro, e segundo a PM a denúncia informou que ele seria considerado como o 'patrão.'

O adolescente disse que já tinha diversas passagens por tráfico de drogas e que foi liberado do Cense 1 de Londrina no dia 31 de abril deste ano, por causa da pandemia do coronavírus.

O jovem foi preso e os dois adolescente apreendidos.