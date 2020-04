Prefeitura de Ivaiporã reabre Agência do Trabalhador para atendimento presencial e auxílio ao seguro-desemprego

A Prefeitura de Ivaiporã reabriu na segunda-feira (27) a Agência do Trabalhador para atendimento presencial exclusivamente para o seguro-desemprego com apenas horário agendado entre as 08h00 e 17h00. Dessa forma, a Prefeitura cumpre medida da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho.

Mas o cidadão só poderá entrar usando máscara protetora em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Para solicitar o seguro-desemprego, o trabalhador deve seguir alguns passos. Em 1º lugar, é preciso baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que é gratuito, preencher o cadastro e habilitar o seguro-desemprego na seção “Benefícios”. Finalizado o processo, aparecerá a mensagem “aguardando liberação no posto”.



Em seguida, o trabalhador deve agendar horário para o atendimento presencial pelo agendamento online no site da Sejuf (Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná): www.justica.pr.gov.br/trabalho.



No caso de acontecer alguma divergência ou erro com algum documento, ou durante o preenchimento, o trabalhador deve entrar em contato via telefone com a Agência do Trabalhador pelo número (43) 3472-8650 ou entrar em contato pelo chat do trabalhador no site da Sejuf e tirar dúvidas. Os profissionais de plantão recebem a documentação dos trabalhadores e fazem o acerto para liberação do benefício.





Vagas de emprego



As Agências do Trabalhador atendem presencialmente apenas para pedidos de seguro-desemprego. Mas o serviço de procura de vagas de trabalho continua a ser prestado online, por meio do aplicativo Sine Fácil. Os empregadores cadastram as vagas normalmente e os trabalhadores podem pesquisar no aplicativo as vagas abertas na cidade.