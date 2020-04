UFPR e Rotary doam protetores faciais para prefeitura de Jandaia do Sul

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul recebeu na manhã desta segunda feira (27), a doação de máscaras faciais de acrílico, oferecidas pelo Rotary Club em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR). As máscaras serão destinadas aos profissionais da Secretaria de Saúde para atendimento de emergências e dos pacientes com suspeita de coronavírus.

O material será distribuído para o pessoal que está na linha de frente em combate ao COVID-19. O prefeito Ditão agradeceu a doação. “Uma mobilização como esta, vinda do Rotary Club, juntamente com a UFPR, é uma ajuda de extrema importância para o município. Todas estas máscaras serão muito bem empregadas pelo Departamento da Saúde”, disse o prefeito.



“As unidades das máscaras do tipo protetora facial são antirrespingos, que ajudam a prevenir a transmissão de doenças contagiosas como gripe e o novo coronavírus.

A diretora de Saúde, Elza Maria Ferraz, também elogiou e agradeceu a iniciativa. “Este tipo de máscara, que é um equipamento de proteção individual importante, faz parte do protocolo de atendimento no enfrentamento ao coronavírus