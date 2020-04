Ivaiporã prorroga vencimento do IPTU para junho

A Prefeitura de Ivaiporã prorrogou o vencimento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para junho visando auxiliar a população durante cenário de crise economia.

O pagamento do IPTU à vista e a prazo – referente ao exercício de 2020 será cobrado da seguinte maneira: a prazo será dividido em até 6 vezes com parcela mínima de R$74,35 conforme vencimentos abaixo apresentados:



17/06/2020 – Parcela única à vista com 10% de desconto e/ou 1º parcela;



24/06/2020 – Parcela única à vista com 5 % de desconto;



15/07/2020 – 2ª parcela



17/08/2020 – 3ª parcela



15/09/2020 – 4ª parcela



15/10/2020 – 5ª parcela



16/11/2020 – 6ª parcela



Faculta-se ao contribuinte o pagamento antecipado ou nas datas previstas originariamente no Decreto 12.558 de 13 de fevereiro de 2020.



Para ter acesso ao Carnê do IPTU com o recente modelo de pagamento basta acessar o link http://189.76.192.34:8090/portal-contribuinte/consulta-carne disponível no site da Prefeitura de Ivaiporã.