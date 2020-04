Homem faz disparos com arma de fogo durante festa em Mauá da Serra 

A equipe da Polícia Militar de Apucarana foi acionada Via Copom após ser informada sobre um disparo de arma de fogo em Mauá da Serra. Segundo o relatório, a PM foi até o local m que estava acontecendo uma festa e conversou com o dono da casa, que informou que foram algumas pessoas que ele não conhecia.

Além disso, o homem informou à PM que um momento uma pessoa se exaltou com a namorada, buscou uma arma fora da casa e voltou logo depois efetuando alguns disparos para cima, não lesionando ninguém que estava no local.

Segundo o relatório, o autor dos disparos saiu logo depois da festa na companhia da namorada e não voltou mais.

Diante dos fatos e por ter aglomeração de pessoas no local, a PM orientou a todos a irem para suas casas como determina o Decreto Municipal sobre a pandemia da covid-19.

De acordo com a PM, o proprietário foi deslocado até o destacamento de polícia, quando foi feito o Boletim de Ocorrência, se prontificou a não mais fazer festas no local até que cesse a pandemia.