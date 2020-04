PM aborda suspeitos de roubar peixes de represa particular em Novo Itacolomi 

O administrador de uma fazenda em Novo Itacolomi acionou no sábado (25) a Polícia Militar de Apucarana relatando que teriam alguns homens furtando peixe da represa localizada na propriedade.

Segundo o relatório da PM, o senhor, que se identificou como administrador da fazenda, relatou que estava com amigos pescando quando visualizou dois indivíduos que não conhecia às margens da represa.

Segundo o senhor e o relatório da polícia, ele e os companheiros de pesca solicitaram que os suspeitos se identificassem. Porém, os homens se calaram diante da indagação do senhor. A PM abordou os suspeitos apontados de invasão, mas nada de ilícito foi localizado, e após checagem, não foram encontrados nenhum peixe.

De acordo com a PM, ambas as partes foram orientadas e liberadas no local.