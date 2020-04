Dupla invade casa pelo telhado, rouba e ameaça vítima de morte, em Jardim Alegre

No Conjunto Habitacional José Paschulski, em Jardim Alegre, uma mulher teve a casa invadida por dois homens, eles entraram pelo telhado e queriam o dinheiro de benefício social da vítima.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a mulher procurou o Destacamento de Policia Militar de Jardim Alegre na manhã de sábado (25) e relatou que noite anterior por volta das 23 horas, dois homens quebraram as telhas e entraram na residência. Eles queriam o dinheiro que a vítima tinha recebido do Bolsa Família.

Ela relatou ainda, que foi ameaçada de morte caso comunicasse o fato à polícia. Foi levado um carregador de celular da marca LG de cor branca.

Ainda no sábado no mesmo conjunto habitacional, um homem suspeito de participar do roubo acabou preso e encaminhado para a 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã.