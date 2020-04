Cliente aciona a PM após falha no saque em caixa eletrônico, máquina puxou o dinheiro de volta

Uma mulher acionou a Polícia Militar (PM) de Ivaiporã via Copom para deslocar até a agência do Bradesco, onde não conseguiu realizar o saque que havia solicitado, a máquina puxou o dinheiro de volta. A ocorrência foi registrada no sábado (25)

Ela relatou aos policiais ao realizar o saque de R$ 1.020,00 no caixa eletrônico, no momento que o dinheiro era liberado a máquina puxou as cédulas de volta, sendo que a vítima conseguiu segurar apenas a quantia de R$ 400,00.

Diante do fato a equipe orientou a vítima e foi confeccionado o boletim de ocorrência.