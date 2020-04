Homem morre atropelado na BR 369 em Rolândia

A Polícia Rodoviária Federal de Londrina, atendeu um acidente tipo atropelamento, na noite de sexta-feira, 24, por volta das 20 horas, na BR 369, Km 168 município de Rolândia.

Segundo testemunhas e vestígios deixados nos veículos e na via, um veículo Citroen C3 com placas de Londrina, atropelou um homem de 46 anos, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Ainda conforme testemunhas, a pessoa atropelada já se encontrava no solo antes do atropelamento, devido a queda de motocicleta que foi localizada na sequência pela equipe PRF.

Populares tentaram sinalizar o local no intuito de evitar o atropelamento, porém sem êxito. O condutor do veículo Citroen C3 foi submetido ao teste com etilômetro que resultou em 0.00 mg/l. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Rolândia.