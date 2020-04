Caminhoneiro sofre sequestro relâmpago e tem veículo levado na região

A polícia militar (PM) de Marumbi atendeu nesta sexta-feira (24), o chamado de um caminhoneiro de 53 anos que foi sequestrado e teve seu caminhão carregado com soja levado por bandidos.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou que trafegava com o caminhão, que estava com bi trem, carregado com soja, indo sentido a Paranaguá, quando ao fazer o contorno de Mandaguari, sentido a Jandaia do Sul, em baixa velocidade, foi abordado por bandidos que o fizeram parar o veículo. De acordo com a vítima, dois homens encapuzados e armados deram voz de assalto, subindo no caminhão. Neste momento, ele foi encaminhado até um veículo de cor preta, onde haviam outros bandidos aramados, e ficou rodando a noite por várias cidades da região até a madrugada, quando foi levado até a cidade de Marumbi, e deixado em uma mata que fica na zona rural da cidade.



A vítima informou que o caminhão não tem seguro, mas a carga estava segurada.