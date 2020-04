Pavimentação da estrada rural do Alecrim em Ivaiporã está concluída

Licitada pelo Governo do Estado por mais de 1.9 milhões, as obras de pavimentação com pedras poliédricas de 7,7 quilômetros entre o Jardim Iporã na área urbana de Ivaiporã até a localidade de Alecrim, na divisa com município de Ariranha do Ivaí já foi concluída. Nesta semana, o prefeito Miguel Roberto do Amaral esteve vistoriando pavimentação acompanhado do secretário municipal de obras Bruno Montoro.

Durante a vistoria, Miguel Amaral também acabou encontrando com o prefeito de Ariranha do Ivaí, Augusto Aparecido Cicatto que visitava a região, e confirmou que Ariranha do Ivaí também pleiteia junto ao Estado a pavimentação do trecho de 3,8 quilômetros ligando a comunidade do Alecrim a Rodovia Nelson Petrassi.

Para o prefeito Miguel Amaral, a pavimentação da estrada rural significa melhorar o escoamento da produção agrícola no município, além de garantir o deslocamento dos alunos que usam o transporte escolar e também das famílias.



“Isso vem trazer progresso para a economia de Ivaiporã. Essa estrada tem inúmeros produtores rurais. Outro fator importante é que essa estrada faz a ligação entre Ivaiporã e Ariranha do Ivaí, diminuindo a distância entre os municípios, e ficamos muito felizes por ver o empenho do prefeito Cicatto em também pavimentar o lado de Ariranha do Ivaí”.

Com a pavimentação de mais este trecho de 3,8 quilometro, os condutores ganham mais uma rota para se deslocar entre os dois municípios. Atualmente os motoristas percorrem um trajeto de 34 quilômetros pela rodovia PR 466. Pela estrada do Alecrim, a distância entre as duas cidades cai para pouco mais de 22 quilômetros.

Segundo Cicatto o projeto já se encontra pronto. “Nós já havíamos protocolado o projeto junto à SEIL (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), mas houve algumas mudanças e agora deve ser protocolado junto na Secretaria de Estado da Agricultura”, relatou.

Miguel Amaral também agradeceu o Governo do Paraná na viabilização dos recursos para a execução de uma das obras mais aguardadas pela população. “Não posso deixar de agradecer o apoio fundamental do nosso governador Ratinho Jr. e também o empenho do secretário Sandro Alex”, finalizou.