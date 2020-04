Prefeitura de Ivaiporã discute com associação comercial reabertura do comércio na segunda-feira

O prefeito Miguel Roberto do Amaral (PSL) participou no final da tarde de quinta-feira (23) de uma reunião com representantes da Associação Comercial Industrial de Ivaiporã (ACISI) e Departamento Municipal de Saúde, para tratar da reabertura das empresas comerciais e de serviços não essenciais a partir da segunda-feira (27). O decreto será assinado pelo prefeito e divulgado na manhã desta sexta.

Conforme o prefeito Miguel Amaral a reunião serviu para aprimorar o que havia sido tratado na reunião da semana anterior, quando foi definido o fechamento do comércio. “Hoje (ontem) nos reunimos para definir a forma da abertura. Será praticamente as mesmas regras da reabertura no início do mês”, relatou Miguel Amaral.

Segundo Mauro Merigue a população e comerciantes estão mais conscientizados com relação a covid-19. “O povo está educado se conscientizando cada vez mais, procurando usar máscaras e evitando aglomerações, em relação há 20 dias atrás”.

Também havia uma dúvida entre os lojistas quanto a abertura do comércio por categorias. “O que foi conversado na outra reunião que poderia se estudar as condições de se fazer rodízio. Mas foi descartado, foi definido que não é viável. Em outras cidades onde tentaram se implantar isso, o cidadão ao invés de sair uma vez só e fazer suas compras precisava retornar outros dias para comprar mercadorias diferentes”, relatou Merigue.