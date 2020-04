Em São João do Ivaí, homem é alvejado por disparo de arma de fogo

Um homem foi alvejado no ombro no quintal da casa dele, na zona rural de São João do Ivaí. O caso foi na madrugada de quinta-feira (23).

A vítima relatou ao policiais que começou a ouvir latidos de cachorro, e ao sair para averiguar foi surpreendido por quatro disparos de arma de fogo, dos quais um acertou o ombro dele. Devido ao escuro a vítima não conseguiu ver o autor, que após os disparos fugiu se embrenhando em um milharal.



A Polícia Militar realizou diligências, mas não localizou nenhum suspeito, o caso será investigado pela Polícia Civil.