Mulher esfaqueia marido durante briga, em Faxinal

Um homem foi vítima de esfaqueamento pela própria esposa em Faxinal. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) na manhã de quinta-feira (23), na Rua 2. A vítima recebeu os primeiros socorros no Pronto Atendimento Municipal e foi encaminhada a um hospital de Apucarana.

Conforme informações da PM, na residência em contato com a esposa, ela relatou que junto com o amásio estavam bebendo desde o dia anterior, e por volta das 07 de quinta-feira começaram a brigar. Em determinado momento o marido pegou a filha do casal de um ano pelo pescoço, e ela de posse de uma faca e desferiu vários golpes contra o convivente.

A autora e criança foram encaminhadas ao pronto atendimento para exames de lesões corporais. Após os exames, a mulher foi conduzida para a 53° Delegacia Regional de Polícia Civil para providências cabíveis.