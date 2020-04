Prefeitura de Faxinal recebe doação de mil máscaras cirúrgicas do Sicredi

A Prefeitura de Faxinal recebeu na quinta-feira (23) uma doação de mil máscaras cirúrgicas, da Instituição financeira cooperativa - Sicredi. O material será utilizado para o enfrentamento do coronavírus - Covid-19 no município.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Fernando D Carle, o Fernandinho, o material será encaminhado, primeiramente, para os profissionais e colaboradores que integram a Secretaria de Saúde.

O prefeito de Faxinal, Ylson Alvaro Cantagallo, o Gallo (PSD), agradeceu toda a direção da cooperativa pela doação.



“Obrigado ao Sicredi, através do gerente Heliton, estamos muito agradecidos por essa doação. Ato muito importante para a nossa cidade diante da pandemia que o Brasil está passando, ainda que não tenhamos, até o momento, mais nenhum caso de covid-19 confirmado”, afirmou Gallo.



“A intenção da nossa instituição é estar ao lado da população no combate ao coronavírus”, comentou o gerente do Sicredi, Heliton Antonio Ribeiro.



A cooperativa, também entregou máscaras, produtos de limpeza e higiene para as entidades: Casa Lar, Apae, Asilo São Vicente e Lar Pastor Santiago. Além da doação dos produtos, a cooperativa fez doação em dinheiro para as entidades.

A doação é um recurso do Fundo social que a cooperativa disponibiliza a ajudar entidades filantrópicas e hospitais no combate do novo Coronavirus - Covid-1