Avançam as obras do Centro de Lazer e Esportes de Jardim Alegre

Com previsão de entrega para este ano, as obras do Centro de Lazer e Esportes que está sendo construído em fundo de vale de aproximadamente 69 mil metros quadrados, no entorno do Lago Santini, em Jardim Alegre continua a todo vapor. No momento, operários trabalham no plantio de grama e na execução de quase mil metros quadrados de calçamento das áreas de estar e mirantes, ambos os serviços em fase de conclusão.

Além da pista de caminhada de 900 metros que já foi concluída, o espaço também vai ganhar iluminação, parque infantil, estar com bancos e floreiras, academias ao ar livre e academia de alongamento para atletas. Os recursos investidos na obra são de R$ 600 mil do Governo do Estado, através dos deputados Alexandre Curi e Douglas Fabricio com contrapartida da Prefeitura nas obras de fundação.

Além de todas essas obras a Prefeitura também vai realizar o calçamento em paver de todo o entorno do centro de lazer, e construir ainda um campo de futebol suíço. Os recursos para mais essas obras são de R$ 780 mil, através do Governo do Estado. Segundo o setor de engenharia da prefeitura, os projetos já estão prontos e aguardam a liberação do Estado para licitação.

Para o prefeito José Roberto Furlan a nova área de lazer irá oferecer bem-estar e qualidade de vida à população. “É um investimento que possibilita à população um maior número de opções para prática de exercícios. É um espaço para uso de toda a família, desde crianças até pessoas com mais idade. Um recurso muito bem investido e que todas as gerações poderão usufruir”, enfatizou.