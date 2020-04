Certificado de Dispensa de Incorporação Militar em Ivaiporã pode ser feito mediante agendamento

A Junta Militar de Ivaiporã informa que devido à pandemia do coronavírus (Covid-19) o atendimento presencial foi reduzido. Mas o cidadão que necessitar do Certificado de Dispensa de Incorporação – para admissão de emprego ou aqueles perderam o documento ou não se alistou no prazo devido deve entrar em contato pelo WhatsApp (43) 9993-52740 e agendar atendimento.

O objetivo é evitar aglomeração e consequentemente o risco de contágio do Covid-19. A medida segue recomendações do Ministério da Saúde.

Quanto ao alistamento online para os jovens que nasceram em 2002 e que completam 18 anos – este ano continua sendo feito pelo site (www.alistamento.eb.mil.br).

O Certificado de Alistamento Militar é impresso na hora e tem validade até dezembro de 2020.

São necessários os seguintes documentos: Certidão de Nascimento, comprovante de residência, RG, CPF e email. Para pessoas com deficiência também é necessário apresentar parecer médico sobre a deficiência (deve constar o CRM do médico).

Também é possível fazer o alistamento por meio do aplicativo Exército Brasileiro – disponível para Android e iOS.