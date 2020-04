Ivaiporã terá novas obras de esgoto a partir de maio

Para ampliar os serviços de coleta e tratamento de esgoto em Ivaiporã, a Sanepar e a Prefeitura assinaram na quarta-feira (22) ordem de serviço para as obras, que começam em maio e têm duração de dois anos. O documento foi assinado em Curitiba pelo prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, pelo diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, pelo diretor de Investimentos, Joel de Jesus Macedo, pelo diretor Comercial, Toco Zanetti, e pelo deputado estadual Artagão Júnior.

Com investimentos de R$ 37,3 milhões, a Sanepar irá executar 84,4 km de rede coletora, três estações elevatórias e uma nova estação de tratamento de esgoto. Serão beneficiadas diretamente 5.800 famílias, elevando o índice de atendimento dos atuais 14,5% para cerca de 50%.



Durante a execução da obra, serão gerados cerca de 1.500 empregos diretos e indiretos. “Essa obra vai colocar Ivaiporã em outro patamar em tratamento sanitário. É muito importante para a saúde da população e para o desenvolvimento econômico, porque muitas empresas são atraídas quando há saneamento”, disse o prefeito Miguel Amaral.



O diretor de Investimentos da Sanepar, Joel de Jesus Macedo, afirma que além dessa obra, já estão previstos outros R$ 15 milhões para os quatro anos seguintes também na área de esgotamento sanitário. “A Sanepar tem mantido as suas obras, apesar da pandemia, e vamos investir neste ano R$ 1,3 bilhão em todo o Estado.”



O presidente da Sanepar também destaca o impacto do saneamento na saúde da população. "A Sanepar continua avançando porque sabemos que saneamento é saúde preventiva. São investimentos que levam o Município a economizar com o tratamento de doenças para cuidar de outras áreas."