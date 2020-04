Homem ameaça esposa com facão em Jandaia do Sul

Um homem foi preso pela polícia militar (PM) de Jandaia do Sul durante a noite desta quarta-feira (22), após ameaçar a esposa com um facão.

Vizinhos fizeram a denúncia pelo 190, de que um homem estaria em via pública, ameaçando a mulher e empunhando um facão. Chegando no local, os policiais conseguiram abordar o agressor e encontraram a arma utilizada para a ameaça, sendo um facão de 45 cm.



Na residência do casal, a PM encontrou vários móveis destruídos e a esposa revelou que vive sendo ameaçada pelo marido e que ele teria feito o quebra-quebra dentro de casa.



Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas para a delegacia para providências.