O Destacamento da Polícia Militar de Arapuã registrou na quarta-feira (22) um suposto furto de seis cabeças de gado, quatro vacas e dois bezerros, em uma propriedade rural do município.

O proprietário do sitio disse aos policiais que deu falta dos animais no dia anterior. Relatou ainda que a cerca do pasto não foi arrebentada e nem havia rastro de algum veículo que possa ter carregado os animais. A vítima foi devidamente orientada.