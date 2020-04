Ampliação na rede de esgoto em Ivaiporã terá investimento de R$ 37,2 milhões

Foi assinada na quarta-feira (22) a ordem de serviço para a ampliação da rede de esgoto de Ivaiporã. Os investimentos da Sanepar no município chegarão a R$ 37,2 milhões e vão atender cerca de 5 mil famílias.

O deputado Artagão Júnior participou do ato em Curitiba ao lado do presidente da Sanepar, Claudio Stabile, e do prefeito Miguel Amaral.

O deputado enalteceu. “Uma obra importantíssima para o município. Sairemos de 14% e vamos para mais de 50% de rede construída. Também serão gerados de 1500 a 2000 empregos durante os dois anos de execução dos 87 km de rede”, explicou Artagão Júnior.