Prefeitura de Califórnia investe R$ 2 milhões de recursos próprios em habitação

A Prefeitura de Califórnia vai investir R$ 2 milhões de recursos próprios na construção de 42 casas populares no município. Outra licitação foi aberta para viabilizar a construção de outras 21 casas no mesmo loteamento, contudo, os trabalhos foram paralisados devido a pandemia da Covid-19.

O prefeito, Paulo Wilson Mendes, o Paulinho Moisés, explica que o investimento provém de um fundo municipal de habitação criado justamente para juntar dinheiro e possibilizar obras com recursos próprios na cidade.



A construção das 42 casas do Residencial Antônio Eduardo da Silva começou em fevereiro e deve ser concluída até setembro deste ano. De acordo com o prefeito cada residência terá 36 metros quadrados cada uma. As famílias selecionadas vão pagar parcelas, de mais ou menos, R$ 183 em 240 meses. A seleção será feita entre inscritos no Programa Cadastro Único e a data ainda não foi definida.

"Se depois de 10 meses morando na casa, a família quiser se mudar, só poderá vender a residência para o fundo municipal de habitação. O fundo devolverá o valor pago e vai repassar para outra família", explica o prefeito.