Bombeiros localizam corpo de jovem desaparecido no Rio Ivaí

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã localizaram agora a pouco o corpo do jovem Luiz Joaquim Cruz Gobbi, de 19 anos, que havia desaparecido na tarde de terça-feira (21). Ele se afogou nas águas do Rio Ivaí, na localidade Balsa do Marolo, na divisa dos municípios de Jardim Alegre e Grandes Rios.

Conforme informações do 1º SubGrupamento de Bombeiros Independente - Ivaiporã, o corpo foi localizado nas proximidades onde o rapaz teria se afogado. O corpo está sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã.